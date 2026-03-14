Trump pensava di non pagare il prezzo di Hormuz | stagflazione e midterm lo smentiscono

L'ex presidente ha sostenuto di poter evitare conseguenze economiche negative legate alla crisi di Hormuz, ma i recenti dati indicano che la stagflazione e i risultati delle elezioni di metà mandato hanno smentito questa convinzione. Le tensioni nella regione e le decisioni prese continuano a influenzare i mercati globali, mentre le ripercussioni si fanno sentire su vari settori dell’economia.

Marina, forze di terra e di aria. Quanto può resistere la macchina da guerra di Teheran La trappola dello Stretto di Hormuz tra mine, droni e rotte obbligate. Parla Di Paola Se gli effetti del conflitto in Iran sull’economia mondiale dipendono dalla durata delle ostilità, è anche vero che la durata del conflitto dipenderà, a sua volta, dagli effetti del conflitto stesso sull’economia, a cominciare da quella americana. Più negative saranno le ripercussioni, soprattutto per chi andrà a votare alle elezioni del mid–term di novembre, più aumenteranno le pressioni su Trump per far finire la guerra al più presto. Questo è quello che suggerisce l’analisi razionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump pensava di non pagare il prezzo di Hormuz: stagflazione e midterm lo smentiscono Articoli correlati Leggi anche: Colpita l'ambasciata americana a Riad, Trump: "Risponderemo". Pasdaran: "Chiuso lo Stretto di Hormuz", ma gli Usa smentiscono Chiuso lo Stretto di Hormuz: perché il prezzo della benzina schizzerà, lo scenario da incubo che spaventa l’ItaliaLe tensioni geopolitiche nel Medio Oriente hanno raggiunto un punto di rottura che minaccia di travolgere l’economia globale. Contenuti e approfondimenti su Trump pensava Temi più discussi: ‘La perestrojka di Trump con la Russia’; La scommessa pesante di Trump sull’aggressione all’Iran si sta trasformando in un errore di calcolo catastrofico; La minaccia di Trump: Se Teheran blocca Hormuz, colpiremo più forte; Abbattiamo gli ayatollah o falliremo. Trump inaugura la fase 2 della guerra all'Iran e pensa di usare curdi e minoranze per il cambio di regimeLa guerra all'Iran entra nella fase 2 e prevede il dominio Usa dello spazio aereo. Senato boccia la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump ... virgilio.it Trump L'Iran è completamente sconfitto, vuole un accordo ma non accettereiWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I media delle fake news odiano riportare i successi ottenuti dall’esercito degli Stati ... iltempo.it NON PENSAVO DI ESSERE IL CONSIGLIERE DI TRUMP. E NOI CI FACCIAMO PROBLEMI A OSPITARE GLI ARTISTI RUSSI ALLA BIENNALE DI VENEZIA. Lo dico da mesi. Ma da quando si è aperta questa nuova crisi in Medio Oriente lo ripeto a caratteri cu - facebook.com facebook A Washington (e non solo) si pensa al dopo Trump. Scopri di più, ascolta la puntata di Effetto mondo cliccando sul link: tinyurl.com/yhdvh3v9 x.com