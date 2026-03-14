Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran è stato completamente sconfitto e che desidera un accordo. Ha inoltre precisato che, nonostante questa volontà, non accetterà l’accordo proposto dall’Iran. La sua dichiarazione è stata resa pubblica durante un evento a Roma il 14 marzo. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito al momento.

ROMA, 14 MAR – “L’Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo – ma non un accordo che io accetterò”. Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che “i media delle fake news odiano riportare i successi che l’esercito statunitense ha ottenuto contro l’Iran”. “il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ogni obiettivo militare nel fiore all’occhiello dell’Iran: l’isola di Kharg”. Lo riferisce Donald Trump con un post su Truth, in merito all’isola da cui transita circa l’80% dell’export petrolifero di Teheran, finora risparmiata dagli attacchi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘l’Iran è stato completamente sconfitto’

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