L’ex presidente è attualmente bloccato sulla questione iraniana. Aveva deciso di intervenire con l’obiettivo di ottenere un successo rapido, ma ora si trova in difficoltà nel trovare una soluzione efficace. La situazione si è complicata, lasciandolo senza una strategia chiara per gestire il conflitto. La questione rimane aperta, senza che siano state prese decisioni definitive finora.

È entrato in guerra convinto di poterla vincere facilmente, e ora non sa come uscirne: com'è che è finito qui? Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è entrato in guerra contro l’Iran con obiettivi poco chiari: ora, a due settimane di distanza, sta rischiando di rimanere impantanato in un conflitto da cui è molto difficile uscire vincitore, anche soltanto da un punto di vista simbolico. Nonostante gli estesissimi danni causati dai bombardamenti di Stati Uniti e Israele, anziché crollare rapidamente il regime iraniano sta reggendo, e anzi col blocco dello Stretto di Hormuz sta mettendo in difficoltà mezzo mondo. Al momento Trump non ha una via d’uscita facile da questa guerra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump è bloccato, sull’Iran

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