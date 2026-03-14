In un contesto di tensioni crescenti, le forze statunitensi hanno condotto un raid aereo sull’isola di Kharg, colpendo più di 90 obiettivi militari e segnando un’azione decisa nel settore energetico. Nel frattempo, si segnalano minacce di guerra del petrolio da parte di un leader statunitense e segnali di preparativi militari da parte di Israele per un possibile intervento nel Libano. La situazione rimane molto tesa.

Rimasta stranamente incolume nelle prime due settimane di guerra, l’ isola di Kharg, con le sue strategiche infrastrutture petrolifere, diventa il nuovo obiettivo energetico degli Usa, che nella notte hanno lanciato un raid areo colpendo oltre 90 obiettivi militari. Un piccolo avamposto nel Golfo Persico Kharg (o Khark, che in persiano significa «dattero ancora acerbo") è una piccola isola, un affioramento corallino, di appena 20 chilometri quadrati - come due volte Capri o un terzo di Manhattan - situata nel Golfo Persico a soli 25 chilometri dalla costa iraniana e 483 chilometri a nord-ovest dello stretto di Hormuz. La striscia di terra arida e cespugliosa ospita il più grande terminale di esportazione di petrolio greggio dell’Iran, gestendo circa il 90% delle esportazioni del Paese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump colpisce Kharg e minaccia la guerra del petrolio. Israele è pronto a invadere il Libano. Lo stop di Macron

Articoli correlati

Israele: «Colpito un sito nucleare iraniano». Netanyahu minaccia di invadere il Libano: «Fermate Hezbollah o ci penseremo noi» – La direttaNel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle...

Leggi anche: Trump bombarda Kharg, l’isola del petrolio, l’Iran colpisce l’ambasciata Usa in Iraq. Taglia di 10 milioni su Khamenei

Contenuti e approfondimenti su Trump colpisce

Temi più discussi: Inganno, attesa o strategia per il dopo? Perché Trump non colpisce l'isola di Kharg, il cuore petrolifero dell'Iran; Operazione Kharg: Trump invia 2.200 marines per prendere il terminal chiave del petrolio iraniano; Il conflitto Usa-Iran colpisce i traffici nello Stretto di Hormuz e altre notizie interessanti; L’Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo, afferma Trump.

Trump colpisce Kharg e minaccia la guerra del petrolio. Israele è pronto a invadere il Libano. Lo stop di MacronRimasta stranamente incolume nelle prime due settimane di guerra, l’isola di Kharg, con le sue strategiche infrastrutture petrolifere, diventa il nuovo obiettivo energetico degli Usa, che nella notte ... gazzettadelsud.it

Trump pubblica video dei bombardamenti sull'isola petrolifera iraniana di KhargIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato su Truth Social un video che mostra bombardamenti sull'isola iraniana di Kharg ... notizie.tiscali.it

Raid statunitensi su obiettivi militari iraniani. Trump: «Sono sconfitti». Teheran minaccia i pozzi di petrolio Usa e un drone colpisce l'ambasciata a Baghdad - facebook.com facebook

Missile colpisce base italiana a Erbil, in Iraq. Crosetto: «Non ci sono feriti». A fuoco due petroliere. Trump: «Non abbiamo finito» x.com