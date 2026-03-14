Trofeo di San Giuseppe Domani si torna in acqua Prima volta con la Ficsf
Domani si svolge il Trofeo di San Giuseppe, con la prima prova di nuoto organizzata dalla Ficsf. La competizione rappresenta un momento importante per gli atleti che torneranno in acqua dopo un periodo di polemiche e tensioni. La gara si svolge in un clima di attesa, con partecipanti pronti a sfidarsi in una giornata che segna il ritorno alle competizioni ufficiali.
Una gara dal sapore particolare: non solo la prima dopo le polemiche che avevano caratterizzato la vittoria del Canaletto nella disfida del centenario, ma anche la prima che l’intero movimento correrà sotto l’egida della Ficsf, la Federazione italiana canottaggio a sedile fisso, un’adesione avvenuta anche in questo caso dopo le infinite polemiche causate dalla separazione tra Comitato delle borgate e Uisp. C’è dunque più di un motivo di interesse verso la 24ª edizione del Trofeo di San Giuseppe, in programma domani nelle acque della Morin. Un appuntamento ormai consolidato, che si correrà come ormai da tradizione in batterie, con la vittoria assegnata all’equipaggio che realizzerà il miglior tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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