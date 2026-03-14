Domani mattina alle 9:00, la squadra juniores italiana Bft Burzoni VO2 Team Pink parteciperà al Trofeo Alfredo Binda-Valli del Verbano, una gara internazionale UCI. La corsa, di 72 chilometri, si svolgerà tra Luino e Cittiglio e coinvolge molte atlete delle categorie giovanili. La competizione si svolge su un percorso che prevede diverse sfide e ostacoli lungo il percorso.

La Bft Burzoni VO2 Team Pink si prepara a scendere in campo domani mattina alle 9:00 Trofeo Alfredo Binda-Valli del Verbano, una prova internazionale UCI per juniores donne che parte da Luino e arriva a Cittiglio. La squadra piacentina, guidata da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti, affronta un percorso di 72 chilometri con 700 metri di dislivello, includendo salite impegnative come Azzio, Casale e Orino. Il roster vede al via sei atlete tra cui Matilde Rossignoli, già campionessa italiana nel 2025, le gemelle modenesi Orsi, Agata Campana, Giulia Costa Staricco e la giovane Anna Longo Borghini. L’eredità sportiva della Pianura Padana.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trofeo Binda: 72 km di sfida per le juniores italiane

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