Anna Trocker, sciatrice altoatesina di 17 anni, ha vinto il titolo mondiale juniores nello slalom a Narvik, in Norvegia. La giovane atleta ha concluso la gara con una doppietta d’oro, ottenendo un vantaggio di oltre due secondi sulla seconda classificata. La vittoria rappresenta un risultato storico per la competizione.

Anna Trocker ha conquistato il titolo mondiale juniores nello slalom a Narvik, in Norvegia. La sciatrice altoatesina di 17 anni ha vinto con un vantaggio di oltre due secondi sulla concorrente più vicina. Il successo arriva dopo la vittoria nel gigante disputato due giorni prima, completando una doppietta d’oro senza precedenti per una atleta italiana nella categoria juniores. I tempi registrati sono stati netti: 55.71 nella prima manche e 55.88 nella seconda, per un totale di 1:51.59. Una prestazione tecnica che ridefinisce gli standard giovanili. Sulle nevi norvegesi, la pista presentava condizioni complesse a causa della neve rovinata dai passaggi multipli delle atlete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trocker: doppietta d’oro senza precedenti ai Mondiali

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