Il Tribunale civile di Ragusa ha deciso di revocare il sequestro della nave Sea Eye 5, che era stato disposto nel porto di Pozzallo nel giugno 2025. La sentenza stabilisce che il sequestro non aveva basi legali e ordina al Ministero di pagare le spese legali. La vicenda riguarda l’intervento giudiziario che aveva coinvolto la nave nel corso dello scorso anno.

Una sentenza del Tribunale civile di Ragusa ha ribaltato completamente la narrazione sulla nave Sea Eye 5, stabilendo che il sequestro avvenuto nel porto di Pozzallo nel giugno 2025 era privo di fondamento legale. Il giudice ha annullato il provvedimento di sequestro, il verbale e la multa emessi dalla prefettura, condannando inoltre il Ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, al risarcimento delle spese legali sostenute dall’ONG tedesca. La decisione conferma che l’equipaggio della nave ha agito in piena conformità con le norme internazionali sul soccorso in mare. L’incidente si è svolto il 14 giugno 2025, data in cui la nave ha avvistato un gommone con 65 migranti a bordo nel mare libico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tribunale ribalta sequestro Sea Eye 5: il Ministero paga

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