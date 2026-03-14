La campagna referendaria chiamata Le frecce del Sì coinvolge sostenitori di Forza Italia che hanno partecipato a viaggi in treno attraverso varie regioni italiane. Il progetto è stato promosso da un rappresentante politico che ha unito figure di destra e di sinistra per sostenere la mobilitazione. I treni sono stati utilizzati come strumento per diffondere il messaggio tra i partecipanti.

La campagna referendaria denominata Le frecce del Sì ha mobilitato i sostenitori di Forza Italia attraverso una serie di viaggi in treno che hanno attraversato diverse regioni italiane. Antonio Tajani, vicepremier e leader del partito, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un’opportunità per unire i cittadini che desiderano modificare il sistema giudiziario, indipendentemente dall’appartenenza politica. I treni hanno collegato città come Torino, Aosta, Bologna, Genova e Venezia alla manifestazione di Milano, mentre altri convogli provenienti da Napoli e Firenze si sono diretti verso Roma. L’obiettivo dichiarato è promuovere una riforma che garantisca magistrati non condizionati dalle pressioni partitiche nella loro carriera professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treni del Sì: Tajani unisce destra e sinistra per

Articoli correlati

FI unisce l'Italia del Sì. Tajani: "Noi diversi da Gratteri""Vedo un grande entusiasmo, questa iniziativa sembra un po' unire l'Italia che vuole cambiare, che vuole un Paese più europeo con magistrati che non...

Il problema della destra italiana è che non è di destra. La sinistra sìIl governo celebra l'umanesimo e pensa di reintrodurre la dicitura “ginnasio” per il biennio del liceo classico.

Una selezione di notizie su Treni del Sì Tajani unisce destra e...

Temi più discussi: In arrivo Le Frecce per il Sì. I treni di Tajani per sostenere la separazione delle carriere; Referendum, da Forlì un treno per il sì. Tassinari (FI): Passaggio importante per modernizzare il sistema giudiziario; Forza Italia: Domani treno per il 'Sì' poi 100 gazebo in tutta la Toscana; Meloni sale sul Frecciarossa del Sì. Video, treni, ministri mobilitati. Bartolozzi: La magistratura è un plotone.

Referendum, treni e gazebo per il sì. Il centrodestra serra le filaAGI - Il treno di Forza Italia, i gazebo della Lega. E la polemica con il leader M5s Giuseppe Conte su una metafora dell'ex premier sul referendum come calcio in faccia dai cittadini al governo. Il ... msn.com

FI unisce l'Italia del Sì. Tajani: Noi diversi da GratteriSi è conclusa a Roma l’iniziativa di Forza Italia per la campagna referendaria Le frecce del Sì: Questo è un referendum per iniziare a cambiare il nostro Paese ... msn.com

Treni straordinari nel weekend conclusivo del Mandorlo in Fiore. - facebook.com facebook