Tredesin de marz tutte le strade chiuse al traffico domenica

Domenica 15 marzo, a Milano, tutte le strade saranno chiuse al traffico in occasione del Tredesin de marz, un evento tradizionale che si ripete ogni anno in questo periodo. Le vie interessate dalla chiusura sono state comunicate dalle autorità e riguardano diverse zone della città. La giornata si svolgerà senza traffico veicolare in tutta l’area coinvolta.

Domenica 15 marzo è previsto il cosiddetto Tredesin de marz (“il tredici di marzo"), un tradizionale evento milanese che ogni anno ricorre in questo periodo. Dura tutta la giornata, dalle 6 alle 24, e coinvolge diverse vie della città. La viabilità lungo queste strade potrebbe quindi subire dei rallentamenti, perché verranno chiuse al traffico. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Perché non riesco a dimagrire? I 12 errori più comuni secondo gli esperti . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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