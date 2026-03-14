A Trebisacce, la stazione dei Carabinieri è stata elevata a Tenenza, un cambiamento che rafforza la presenza delle forze dell’ordine nel territorio. La modifica riguarda la sede di una delle principali forze di sicurezza della zona, che ora assume un ruolo più importante nell’ambito dell’organizzazione militare. La nuova denominazione segna un passo avanti per l’unità locale dei Carabinieri.

L’elevazione della stazione dei Carabinieri di Trebisacce a grado di Tenenza segna un punto di svolta per l’Alto Ionio cosentino, rafforzando la presenza istituzionale in un’area strategica della Calabria. La sottosegretaria Wanda Ferro ha confermato il valore di questa decisione, sottolineando come il Ministero dell’Interno abbia perseguito con convinzione questo traguardo per garantire tutela legale e sicurezza ai cittadini. Il riconoscimento arriva dopo un lavoro congiunto che vede coinvolti i vertici dell’Arma, tra cui il generale Riccardo Sciuto e il generale Salvatore Luongo, riconoscendo la sensibilità dimostrata verso le esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trebisacce: la stazione diventa Tenenza, sicurezza

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