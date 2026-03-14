Tre vincitori | la matematica rinasce in Calabria

Nella XVI edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio si sono posizionati ai primi posti nelle classifiche d’area, confermando il successo della matematica nella regione. Tre studenti sono stati riconosciuti come vincitori, portando in alto il nome della scuola e della Calabria in questa competizione.

La XVI edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo ha brillare gli studenti dell’Istituto Comprensivo Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio ai vertici delle classifiche d’area. Miriam Patrizia Mancini, Vincenzo Mazzei e Alessandro Ruffo hanno ottenuto piazzamenti d’eccellenza che aprono la strada alla finale nazionale a Palermo. L’impegno di questi ragazzi non si limita al semplice punteggio ottenuto, ma rappresenta un investimento concreto sul capitale umano della Calabria. La direttrice Anna Maria Rotella sottolinea come il successo vada oltre i numeri, evidenziando una rinascita della curiosità intellettuale nelle aule scolastiche locali. Oltre il podio: una vittoria formativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tre vincitori: la matematica rinasce in Calabria Articoli correlati Tre podi: il Copernico domina le Olimpiadi di matematicaIl Liceo Copernico di Prato ha ottenuto un risultato straordinario nelle Olimpiadi di matematica a squadre, qualificandosi per la semifinale... Famiglia del bosco, la maestra Vallarolo e le inclinazioni dei tre alunni: “Preferiscono la Matematica all’alfabeto. Risultati? Ci vuole calma, è presto”La maestra Vallarolo traccia su Repubblica il profilo scolastico dei tre bambini della “famiglia del bosco”: sebbene a volte appaiano "distratti" e... Altri aggiornamenti su Tre vincitori Discussioni sull' argomento André, Leonardo e Alberto alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo; Oggi è la Giornata mondiale del Pi greco. Tutte le attività per trasformare la matematica in un gioco da ragazzi; Quote Vincente Serie A 2026, le scommesse su chi vince lo scudetto. In 180 studenti per la Coppa Ruffini di matematica: ecco i vincitoriSocietà: Sono il Liceo Wiligelmo di Modena, il Liceo Pascal di Reggio Emilia ed il Liceo Moro di Reggio Emilia ... lapressa.it Tra i tre progetti vincitori dell’edizione 2026 di ' c’è anche la ’ della Cooperativa Csapsa, selezionata tra 77 candidature per la sua capacità di trasformare un bisogno sociale - facebook.com facebook Sono tre i titoli vincitori coprodotti da Rai Cinema che conquistano i @nastridargento per i Documentari 2026. Leggi la news completa: bit.ly/4b4XO41 x.com