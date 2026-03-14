Travolta e uccisa ad Eboli | proseguono le indagini per far chiarezza sulla morte di Guna

Le autorità continuano le indagini a Eboli dopo che Guna Xhulijana, 34 anni, è stata investita e ha perso la vita sulla statale 18 Tirrena Inferiore, vicino alla rotatoria di Santa Cecilia. La dinamica dell’incidente è al centro delle verifiche, mentre le forze dell’ordine raccolgono testimonianze e elementi sul caso. La vittima era di origine albanese e l’incidente si è verificato nel pomeriggio.

Procedono le indagini ad Eboli, dove Guna Xhulijana, 34enne di origine albanese ha perso la vita dopo essere stata travolta sulla statale 18 Tirrena Inferiore, nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia. I carabinieri hanno ascoltato l'automobilista che l'ha investita e che si è fermata per prestarle soccorso, purtroppo invano. La donna alla guida dell'auto potrebbe essere indagata con l’accusa di omicidio stradale, come da prassi. Preziosi, per gli accertamenti, potranno essere le immagini della videosorveglianza nella zona. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Frodi informatiche e riciclaggio: scattano sequestri per oltre 1. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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