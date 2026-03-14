Trasporti eccezionali sull' A26 autostrada chiusa per una notte tra Arona e Gravellona

Domani sera, dalle 22 alle 4 del mattino successivo, l'A26 tra Arona e Gravellona sarà chiusa in entrambe le direzioni per consentire il transito di trasporti eccezionali. La chiusura durerà tutta la notte e interesserà solo il tratto tra le due località in direzione nord. La strada rimarrà quindi interdetta al traffico durante queste ore.

Traffico interrotto in direzione nord nella notte tra il 15 e il 16 marzo. Le info utili per gli automobilisti Nuova chiusura notturna in arrivo sull'A26 per consentire il transito di trasporti eccezionali. Dalle 22 di domani, domenica 15, alle 4 di lunedì 16 marzo sarà infatti chiuso il tratto di autostrada compreso tra Arona e Gravellona, in direzione nord. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Arona, gli automobilisti in viaggio potranno percorrere la Statale del Sempione e rientrare in A26 a VerbaniaGravellona. Negli stessi orari sarà inoltre chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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