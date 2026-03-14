Trasporti eccezionali sull' A26 autostrada chiusa per una notte tra Arona e Gravellona

Domani sera, sull'A26, il tratto tra Arona e Gravellona sarà chiuso dalle 22 alle 4 del giorno successivo. La chiusura si rende necessaria per permettere il transito di trasporti eccezionali. La strada resterà inattiva in direzione nord per tutta la notte e fino alle prime ore del mattino. Nessuna altra informazione su eventuali variazioni o motivazioni aggiuntive.

Traffico interrotto in direzione nord nella notte tra il 15 e il 16 marzo. Le info utili per gli automobilisti Nuova chiusura notturna in arrivo sull'A26 per consentire il transito di trasporti eccezionali. Dalle 22 di domani, domenica 15, alle 4 di lunedì 16 marzo sarà infatti chiuso il tratto di autostrada compreso tra Arona e Gravellona, in direzione nord. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Arona, gli automobilisti in viaggio potranno percorrere la Statale del Sempione e rientrare in A26 a VerbaniaGravellona. Negli stessi orari sarà inoltre chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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