Trap e lingue straniere A Foiano nasce il laboratorio

A Foiano, presso l’Istituto Marcelli della Chiana, è stato inaugurato il primo laboratorio toscano dedicato all’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, utilizzando strumenti come musica trap, serie TV e narrazioni digitali. Durante le attività, un artista ha mescolato in una canzone rap elementi di ucraino, rumeno, urdu e italiano, coinvolgendo gli studenti in un approccio innovativo all’apprendimento linguistico.

di Laura Lucente Ucraino, rumeno, urdu e italiano mescolati in una canzone rap. È l’esperimento che ha trasformato le aule dell’ Istituto Marcelli della Chiana nel primo laboratorio toscano di italiano come seconda lingua attraverso musica trap, serie tv e narrazioni digitali. Il progetto, promosso dall’ Università per Stranieri di Perugia e finanziato dal Pnrr nell’ambito dei percorsi di orientamento, unisce per la prima volta in Toscana l’ateneo perugino e l’istituto della Valdichiana in un percorso comune per l’ inclusione. Rivolto agli studenti del triennio, il corso si avvale di una docente della classe di concorso A23, figura introdotta di recente nella scuola italiana per l’insegnamento dell’italiano a studenti stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trap e lingue straniere. A Foiano nasce il laboratorio Articoli correlati Conoscenza lingue straniere in Italia, il 69,5% della popolazione ne parla almeno una: cresce l’inglese tra i giovani e si riducono i divari di genereIl 69,5% della popolazione di 6 anni e più dichiara di conoscere almeno una lingua straniera nel 2024, pari a 38 milioni 977mila persone. Dialetto addio, in famiglia lo parla solo il 10% degli italiani. Esplodono le lingue straniere: 7 su 10 ne sa almeno unaDal linguista Tullio De Mauro allo scrittore Andrea Camilleri: «Il dialetto è la lingua dei ricordi». Una raccolta di contenuti su Trap e lingue straniere A Foiano nasce... Discussioni sull' argomento Trap e lingue straniere. A Foiano nasce il laboratorio; Bull trap su Bitcoin mentre il bear market entra nella fase centrale: Willy Woo; Sanremo 2026, Enzo Campagnoli ed Adriano Pennino al Mattino: Un dolore l'assenza di Vessicchio. Come utilizzare efficacemente ChatGPT per imparare l'inglese e altre lingue straniereSfruttare l'intelligenza artificiale per studiare una nuova lingua, ecco tutti i modi per utilizzare il chatbot in modo efficace. Sfruttare l'intelligenza artificiale per studiare una nuova lingua, ... punto-informatico.it La trap in Italia è segnata da Tony Effe e Side Baby: bisogna fare i conti con le aspettative. Testo e significato di “MODALITÀ DARK” - facebook.com facebook