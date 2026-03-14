Tram T2 | il primo mezzo Škoda è arrivato a Ranica

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo, il primo tram della nuova linea T2 è arrivato nel deposito di Ranica. Il veicolo è stato prodotto dalla casa automobilistica Škoda e ha completato un lungo viaggio dalla Repubblica Ceca. Questa consegna segna l'inizio della fase operativa per il nuovo servizio di trasporto pubblico.

Il primo tram della nuova linea T2 è giunto nel deposito di Ranica nella notte tra il 12 e il 13 marzo, completando un viaggio eccezionale dalla Ceca. Questo veicolo Škoda ForCity Classic segna l’inizio operativo del progetto che collegherà Bergamo a Villa d’Almè, con una presentazione ufficiale prevista per il 24 marzo. L’arrivo di questo mezzo rappresenta più di un semplice trasporto logistico; è la materializzazione di un piano strategico per riattivare un corridoio storico dismesso decenni fa. Il veicolo ha percorso migliaia di chilometri su una bisarca lunga 43 metri, superando ogni ostacolo logistico per raggiungere la sua destinazione finale nel cuore della provincia bergamasca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tram T2: il primo mezzo Škoda è arrivato a Ranica Articoli correlati Leggi anche: Teb, il primo tram della linea T2 è arrivato al deposito di Ranica Leggi anche: Arriva a Ranica il primo tram della T2 Bergamo-Villa d’Almè Contenuti utili per approfondire Tram T2 il primo mezzo koda è arrivato... Temi più discussi: Teb, arrivato a Bergamo il primo tram della linea T2; Teb, il primo tram della linea T2 è arrivato al deposito di Ranica; Nuova linea T2 Bergamo – Villa d’Almè, pronto il primo tram Škoda per il servizio tranviario; In arrivo il primo tram per la Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè. Teb, arrivato a Bergamo il primo tram della linea T2TRASPORTI. Dallo stabilimento di Pilsen, in Repubblica Ceca, al deposito di Ranica su una bisarca di 43 metri. Il 24 marzo la presentazione. ecodibergamo.it Teb, ecco il nuovo tram. Ma per la T2 partenza a rischio slittamentoMOBILITÀ . Dalla Repubblica Ceca è arrivato il primo Skoda, al via i test in deposito. Sulla linea lavori ultimati all’80%. Scarfone: «Incognita sui tempi del ministero per il via libera». ecodibergamo.it L’assessore Andrea Ragona fa il punto sui cantieri del tram: “In questi giorni si iniziano a vedere le piattaforme realizzate che danno sempre più l’idea di quanto il tram sia vicino. Siamo in una fase in cui iniziamo a vedere il traguardo”. Il video di @roccocurrad - facebook.com facebook Cantieri del tram, il 21 marzo la festa in San Felice x.com