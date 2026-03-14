Tram Fiera | binari pronti via San Felice riapre il 23 marzo

I lavori per il nuovo tram in zona Fiera sono ormai quasi conclusi, con i binari pronti e l’asfaltatura finale. La riapertura di via San Felice è prevista per il 23 marzo, segnando la fine dei lavori di posa. I cantieri stanno terminando e si avviano alla conclusione, portando così al completamento delle operazioni di installazione.

I cantieri per il nuovo tram in zona Fiera stanno volgendo al termine con la posa definitiva dei binari e l’asfaltatura finale. La riapertura di via San Felice è prevista per lunedì 23 marzo, mentre sabato 21 si terrà una festa in strada per celebrare il ritorno alla normalità del traffico. L’intervento ha riguardato il tratto da via Liberazione fino al parcheggio Michelino, dove le rotaie sono già state posate e ora si lavora sulle ultime rifiniture della pavimentazione in sanpietrini e cordoli di granito. Entro martedì prossimo verrà completato tutto il viale Aldo Moro, un anticipo rispetto all’inizio del Cosmoprof che permetterà di restituire l’area ai cittadini prima dell’avvio della fiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tram Fiera: binari pronti, via San Felice riapre il 23 marzo Articoli correlati Addio ai vecchi binari del tram. Il cantiere di Desio apre il 23 marzoIl 23 marzo è prevista l’apertura di una fase operativa che molti cittadini attendevano da tempo: l’avvio effettivo della rimozione dei vecchi binari... Via San Felice in festa per la riapertura al traffico dopo i cantieri del tram: il programmaBologna, 12 marzo 2026 – Anche in via San Felice si avviano alla conclusione i cantieri del tram con la posa delle rotaie e il rifacimento della... Contenuti e approfondimenti su Tram Fiera Argomenti discussi: I primi mesi di tram saranno gratuiti. Tram, fine lavori in Fiera. E riapre pure via San Felice. Sabato 21 la festa in stradaCompletata la posa dei binari da via Liberazione al parcheggio Michelino. Dal 16 marzo luce verde al transito in via Byron: ossigeno per il Navile. msn.com Tram: completata la tranvia in zona Fiera, in corso gli ultimi ritocchi prima del CosmoprofIl primo lotto integralmente completato della Linea Rossa è quello denominato E, che identifica la zona Fiera da via Liberazione fino al parcheggio Michelino. La posa dei binari è stata ormai completa ... sassuolo2000.it