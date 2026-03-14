Tram deragliato a Milano | Il tranviere non chiamò la centrale Atm

A Milano si sono verificati diversi incidenti con i tram, tra cui il recente deragliamento del Tramlink della linea 9 in viale Vittorio Veneto. Dopo l’incidente, si è scoperto che il tranviere non ha chiamato la centrale Atm, sollevando dubbi sulla gestione della sicurezza. Al momento, non ci sono feriti negli episodi più recenti, ma la serie di incidenti continua ad alimentare preoccupazioni tra i cittadini.

A Milano dilagano i dubbi sulla sicurezza dei tram. E mentre i cittadini sono ancora sotto choc per il deragliamento del Tramlink della linea 9 in viale Vittorio Veneto, si susseguono notizie di nuovi incidenti, fortunatamente senza feriti. È in questo contesto che l’inchiesta sull’incidente del 27 febbraio entra nel vivo. Al momento l’unico indagato per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime è il tranviere Pietro Montemurro, difeso dall’avvocato Benedetto Tusa. Ieri in Procura sono stati sentiti due dipendenti dell’Azienda Trasporti Milanesi: un collega del conducente e un ispettore di controllo superficie, intervenuto subito dopo il deragliamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tram deragliato a Milano: "Il tranviere non chiamò la centrale Atm" Articoli correlati Leggi anche: Tram deragliato, la polizia locale nella sede Atm sequestra comunicazioni e documentazione della centrale operativa Tram deragliato a Milano: fiori bianchi Atm su luogo incidente a MilanoDue mazzi di fiori bianchi, tra cui rose e calle, sono stati portati da personale di Atm, Azienda trasporti milanesi, sul luogo dove nel pomeriggio... Una selezione di notizie su Tram deragliato Temi più discussi: Tram deragliato a Milano, la compagna di una delle due vittime: Andava fortissimo, urlavano tutti; Sbalzati come manichini: il video choc dall'interno del tram deragliato a Milano; Tram deragliato, si indaga su autista: oggi autopsia delle due vittime; Tram deraglia a Milano: è il terzo caso in pochi giorni. Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorniUn tram deraglia nei pressi della stazione Centrale a Milano, non ci sono feriti: secondo caso dopo il grave incidente del 27 febbraio ... virgilio.it Inchiesta sul tram deragliato a Milano: la Procura convoca due testimoni chiaveSotto esame le telefonate tra colleghi e i rilievi tecnici per far luce sulla dinamica del deragliamento del 27 febbraio costato la vita a due passeggeri ... affaritaliani.it Tram deragliato, i pm sentono due testimoni Milano, in Procura le audizioni di un collega del conducente e di un tecnico di Atm Sul sito il servizio di Francesco Perugini nella versione completa https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/03/tram-deragli - facebook.com facebook Tram deragliato a Milano, la polizia locale sequestra le scarpe del conducente Approfondisci qui x.com