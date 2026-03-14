Traffico Roma del 14-03-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 14 marzo 2026, il traffico a Roma presenta alcune criticità. Sulla Salaria, nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe, sono in corso lavori che causano rallentamenti e code. Le auto si muovono a passo d’uomo in entrambe le direzioni, mentre le altre strade della città risultano meno congestionate. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore a causa delle attività in corso.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di quad ricordiamo invece che via di Fioranello è interdetta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti e prima di concludere una notizia che interessa il trasporto ferroviario proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Pigneto per questo motivo molti treni regionali sono soggetti a cancellazioni o variazioni E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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