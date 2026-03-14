Traffico Roma del 14-03-2026 ore 11 | 30

Nella mattinata del 14 marzo 2026 alle 11:30, la rete del traffico a Roma mostra alcune criticità. La gestione della mobilità è affidata a Roma Servizi per la Mobilità e Luz Verde, che forniscono aggiornamenti in tempo reale tramite il servizio di infomobilità. Attualmente, non sono segnalate chiusure o incidenti significativi sulla viabilità cittadina.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo prevalentemente scorrevole sull'intero territorio comunale si segnalano solo alcuni rallentamenti che stanno interessando via Quirino Majorana via Aurelia Antica la circonvallazione Trionfale via Salaria via Giovanni Conti e via Tuscolana in zona Cinecittà nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260314file51362ae5-b794-4418-b43e-d5b611d25f7bPmCADtRuPor2p2nPo1o.flac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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