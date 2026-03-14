Traffico Roma del 14-03-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 14 marzo 2026, nel traffico di Roma, si segnalano lavori in corso sulla Salaria, nei pressi dell'aeroporto. La situazione è sotto monitoraggio e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alle indicazioni sul percorso. La circolazione sulla strada è rallentata a causa delle operazioni in corso, mentre altre vie della città presentano condizioni di traffico regolare.

Luceverde Roma trovati all'ascolto proseguono i lavori sulla Salaria altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di code ricordiamo invece che via di Fioranello è interdetta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti al quartiere Trieste in via Arno per lavori di potatura divieto di transito tra via Ombrone e via Arno dalle 8:30 fino alle ore 17 e dalle ore 10 alle 14 manifestazione a Piazza Santi Apostoli con possibili disagi alla circolazione tra via Cesare Battisti e Piazza Venezia e prima di concludere... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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