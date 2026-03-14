Alle ore 17:30 del 14 marzo 2026, sul traffico in provincia di Frosinone si segnala che la superstrada Sora-Cassino è aperta e percorribile. La circolazione si svolge senza interruzioni o blocchi sulla tratta interessata. Nessun incidente o disservizio viene segnalato nelle ore recenti. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire il regolare flusso veicolare.

luce verde Lazio Bentrovati in provincia di Frosinone fino a domani la superstrada Sora Cassino resta interdetto al transito per lavori tra Atina superiore Belmonte Castello con deviazioni su strada provinciale adiacente la riapertura della galleria è prevista per le ore 6 del mattino di lunedì 16 marzo la circolazione Sara due corsie dalle 6 alle 21 mentre nelle ore notturne si transiterà senso unico alternato da oggi al 28 marzo lavori sulla statale 148 Pontina tra le uscite di via apriliana e Terracina con riduzioni della sede stradale In entrambe le direzioni in vari tratti e secondo l'avanzamento del cantiere sia in orario diurno sia in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-03-2026 ore 17:30

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