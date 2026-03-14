Alle ore 09:30 del 14 marzo 2026, il traffico sulla superstrada Sora in provincia di Frosinone registra un flusso regolare. La luce verde indica che non ci sono blocchi o code in quella zona. La circolazione si svolge senza particolari disagi fino a domani, secondo le informazioni fornite da fonti locali.

luce verde Lazio vetro Mattia l'ascolto in provincia di Frosinone fino a domani la superstrada Sora Cassino resta interdetta al transito per lavori tra Atina superiore Belmonte Castello con due lezioni su strada provinciale adiacente la riapertura della galleria è prevista per le ore 6 del mattino di lunedì 16 marzo la circolazione sarà due corsie dalle 6 alle 21 mentre nelle ore notturne si si terrà a senso unico alternato da oggi al 28 marzo lavori sulla statale 148 Pontina Traduci the di via apriliana è Terracina con riduzioni della sede stradale In entrambe le direzioni in vari tratti e l'avanzamento del cantiere sia in orario diurno sia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-03-2026 ore 09:30

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