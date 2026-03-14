Migliaia di persone si sono riunite nel centro di Roma per partecipare a un corteo che ha espresso il loro no alla riforma costituzionale in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La manifestazione ha anche denunciato la situazione di guerra a Gaza e si è rivolta contro il governo Meloni, sottolineando il dissenso verso le politiche attuali. Le immagini mostrano un corteo numeroso e colorato che attraversa le strade della città.

Migliaia di persone hanno sfilato nel centro di Roma per dire il “ no sociale ” al referendum sulla riforma costituzionale del 22 e 23 marzo, per dire no alla guerra e al governo Meloni. Il corteo, organizzato dal sindacato Usb, da Potere al Popolo, dai movimenti studenteschi come Cambiare Rotta e Osa, è partito da piazza della Repubblica intorno alle 15 e ha raggiunto piazza San Giovanni. “Intanto diciamo no al referendum che ci sarà fra una settimana – dichiara Guido Lutrario, dell’esecutivo nazionale Usb – diciamo anche no alla guerra, soprattutto perché c’è di fatto un sostegno politico, non c’è una condanna esplicita, il governo ha un atteggiamento complice nei confronti del conflitto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tra guerra e Gaza e referendum la Costituzione è malata e per aiutarla votiamo no”: videoracconto del corteo di Roma

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