Toteme Bralette raso | seta vestibilità e come abbinarla

Il Toteme Bralette raso è un capo in seta che si distingue per la sua vestibilità. È stato pensato per essere abbinato a diversi outfit, offrendo un look versatile. Questo articolo contiene link di affiliazione e potrebbe generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista. La sua struttura e il materiale rendono la scelta di molte persone per diverse occasioni.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco di seta: tra artigianato svedese e minimalismo Toteme. Toteme, nato a Stoccolma e guidato da una filosofia di design coerente che abbraccia anche l’arredamento firmato da Christian Halleröd, propone un’estetica definita dal principio “less is more”. La bralette in raso incarna questo approccio attraverso una superficie lucida e fluida che suggerisce la morbidezza tipica della seta, pur senza conferme tecniche sulla composizione chimica del tessuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toteme Bralette raso: seta, vestibilità e come abbinarla Articoli correlati Leggi anche: MSGM Camicia Fiocco: Seta, stile e come abbinarla Leggi anche: Max Mara Rebecca: satin, vestibilità e come abbinarla