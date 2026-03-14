Tory Burch Ballerina ‘Crystal’ | Eleganza strass o scomodo?

La ballerina Tory Burch ‘Crystal’ è disponibile sul mercato e si distingue per l’utilizzo di strass come dettaglio decorativo. La scarpa è stata creata con un design che combina eleganza e sobrietà, attirando l’attenzione di chi cerca un modello raffinato. Tuttavia, sono stati sollevati dubbi sulla comodità del modello, con alcuni utenti che ne segnalano difficoltà nel portarlo a lungo.

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