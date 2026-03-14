Tornano le Giornate Fai di primavera con Fincantieri il plesso di San Domenico e Palazzo Benincasa

Le Giornate Fai di primavera si svolgeranno il 21 e 22 marzo ad Ancona e prevedono aperture straordinarie di diversi luoghi. La conferenza stampa di presentazione si è svolta ieri pomeriggio al Museo archeologico nazionale delle Marche. Tra i siti coinvolti ci sono il plesso di San Domenico e Palazzo Benincasa, che saranno accessibili al pubblico durante l’evento.

Torna l'evento che, dal 1993, ha coinvolto in tutto il Paese oltre 13,5 milioni di italiani. A fare da "apprendisti ciceroni" molti studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Ancona Un appuntamento che ha unito la programmazione nazionale al rinnovamento del gruppo territoriale, confermando il ruolo centrale della Fondazione nella valorizzazione di luoghi altrimenti chiusi al pubblico. Così dal 1993, anno della prima edizione dell’evento, al 2025, quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono. L’elenco dei beni pronti ad accogliere i visitatori ad Ancona quest’anno comprende 3 siti di valore storico e artistico, scelti per raccontare da differenti angolazioni l’identità più autentica del capoluogo di regione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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