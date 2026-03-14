Torna l’aviaria in Umbria Focolaio nel Marscianese | Situazione sotto controllo

In Umbria è stato segnalato un nuovo focolaio di aviaria nel Marscianese, dove un allevamento di fagiani è stato colpito dal virus. Le autorità sanitarie hanno avviato le procedure necessarie per contenere la diffusione e hanno dichiarato la situazione sotto controllo. Nessun dettaglio su eventuali misure o interventi specifici è stato reso pubblico fino a questo momento.

Scoperto un focolaio di aviaria in un allevamento di fagiani nel Marscianese. Le Autorità sanitarie veterinarie regionali umbre e della Asl 1 ieri pomeriggio hanno divulgato una comunicazione nella quale spiegano che, "nell’ambito delle costanti attività di sorveglianza sanitaria sul territorio, è stato individuato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1) in un allevamento di fagiani in Umbria". "Non si segnalano criticità per la popolazione – spiega la Regione –: il rischio per le persone è molto basso e legato a contatti diretti e prolungati con animali infetti. Il caso - si sottolinea - rientra in un contesto nazionale in cui si segnalano episodi analoghi in diverse regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna l’aviaria in Umbria. Focolaio nel Marscianese: "Situazione sotto controllo" Articoli correlati Un caso di influenza aviaria in un volatile nel Canavese, l'AslTo4: “La situazione è sotto controllo"Positivo all'influenza aviaria un volatile di un gruppo di avicoli ornamentali (prevalentemente oche e anatre) della zona sud-occidentale del... Allarme aviaria: nuovo focolaio che riguarda l’Italia. “Situazione preoccupante”Scatta un nuovo allarme legato all’influenza aviaria: il Ministero ordina l’abbattimento di oltre 160. Una raccolta di contenuti su Torna l'aviaria in Umbria Focolaio nel... Temi più discussi: Torna l’aviaria in Umbria. Focolaio nel Marscianese: Situazione sotto controllo; Scoperto in Umbria focolaio di aviaria in allevamento di fagiani: scattano le misure di sicurezza; L’aviaria sta piegando gli allevamenti: in 2 anni abbattuti oltre 7,5 milioni di uccelli; Aviaria nell'allevamento, a portarla sono stati due uccelli migratori morti: 15mila tacchini dovranno essere uccisi. Aviaria in un maxi allevamento del Veneto, abbattute un milione di galline: l’inchiesta shock di Food for ProfitUn milione di galline abbattute con il gas, carcasse ammassate in container, capannoni trasformati in cimiteri di animali. Sono le immagini devastanti che Giulia Innocenzi e il team di Food for Profit ... greenme.it Epidemia di influenza aviaria in Germania: altri 18mila tacchini abbattuti (e sono oltre 1 milione gli animali uccisi nel 2025)Nei giorni scorsi, nella regione di Märkisch-Oderland, in Germania, è stata confermata un’epidemia di influenza aviaria in un allevamento intensivo di tacchini. Il verdetto del Laboratorio Statale di ... greenme.it #MillieBobbyBrown torna sui social con nuovi scatti legati al suo brand di moda Florence by Mills Fashion. Nel video l’attrice di #StrangerThings indossa un set pigiama composto da top e shorts, parte della collezione loungewear del marchio. Il brand, fondato - facebook.com facebook Bologna, torna il Bilancio partecipativo. A ottobre si vota. «Così i cittadini segnalatori si trasformano e aiutano a prenderci cura della città» x.com