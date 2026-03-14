Torino-Parma | gol di Ilkhan o autogol di Delprato? La decisione della Lega

Nella partita tra Torino e Parma, il risultato finale è stato di 4-1 a favore dei locali. Durante il match, la seconda rete del Torino ha visto una disputa sulla sua attribuzione, con la Lega che ha deciso se fosse un gol di Ilkhan o un autogol di Delprato. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo l’episodio.

Gol di Ilkhan o autogol di Delprato? È questo l’interrogativo che ha accompagnato l’analisi del secondo gol granata nella sfida tra Torino e Parma, arrivato al minuto 55. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Vlasic allarga su Adams che calcia in diagonale trovando la deviazione prima del difensore gialloblù, poi del centrocampista granata che appoggia in porta sul secondo palo. La Lega Serie A, come da prassi, ha esaminato le immagini a disposizione per stabilire l’assegnazione ufficiale della rete. Dopo un’attenta valutazione e dopo l'iniziale assegnazione dell'autogol a Delprato, è stato assegnato il gol a Ilkhan. La decisione nasce dal fatto che dopo il tocco del difensore gialloblù c'è la deviazione decisiva del centrocampista turco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torino-Parma: gol di Ilkhan o autogol di Delprato? La decisione della Lega Articoli correlati Autogol Terracciano o gol McKennie? La decisione della Lega dopo il 4-0 di Juve Cremonese – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Gol di Moro o autogol di Vlasic? Cambia la decisione della Lega, ecco cosa succede al FantacampionatoLa Lega Serie A ha cambiato la sua decisione in merito alla rete con cui il Bologna è andato in vantaggio nella sfida di domenica contro il Torino:... Altri aggiornamenti su Torino Parma gol di Ilkhan o autogol di... Temi più discussi: Pronostico Torino-Parma quote analisi 29ª giornata Serie A; Torino-Parma: probabili formazioni e statistiche; Torino-Parma: convocati e probabili formazioni; Pronostico Torino-Parma | Serie A 2025/26. LIVE Torino-Parma 3-1 Serie A 2025/2026: Parma cambia con EstévezAttualmente il Torino si trova 13° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece il Parma si trova 12° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 ... sport.virgilio.it Papera di Suzuki e gol di Simeone. Torino avanti contro il Parma dopo meno di 3 minutiTorino subito in vantaggio contro il Parma, con il gol di Giovanni Simeone. Percussione centrale di Vlasic che arrivato la limite dell'area ha cercato. tuttomercatoweb.com Serie A, Torino-Parma 4-1: importante successo granata in chiave salvezza Partite di cartello: domani Inter-Atalanta, Udinese-Juventus, domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona - facebook.com facebook Dove vedere Torino-Parma di serie A in tv e streaming x.com