Una donna pakistana a Torino è stata coinvolta in un episodio grave che ha attirato l’attenzione pubblica. La donna ha tenuto il figlio di due anni penzoloni dal balcone, sostenendo di volerlo educare. Inizialmente indagata per tentato omicidio, ora deve rispondere di abuso di mezzi di correzione. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario.

Un metodo poco ortodosso e fuori dalle righe per educare i bambini. Una mamma ha preso il suo bimbo di due anni e l’ha fatto penzolare a testa in giù fuori dal balcone del settimo piano. L’obiettivo? Educarlo dopo una serie di marachelle commesse. Gli agenti, una volta arrivati a casa, l’avevano denunciata. Per qualche mese la donna è stata quindi accusata di tentato omicidio. Il reato è stato poi riqualificato in abuso di mezzi di correzione in quanto si è accertato che lei non volesse uccidere il bambino ma “soltanto” dargli una lezione per qualche capriccio commesso. La donna è stata poi collocata in comunità anche se la vicenda è monitorata dalla Procura dei minori di Torino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Torino, pakistana tiene il figlio di 2 anni penzoloni dal balcone: “Volevo educarlo”

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