Torino 500 persone al corteo Pro Pal contro il ddl Romeo

Sabato pomeriggio a Torino si è svolto un corteo di circa 500 persone in piazza XVIII Dicembre. I partecipanti hanno manifestato contro il disegno di legge Romeo, mantenendo la presenza nonostante la pioggia. La manifestazione si è concentrata sull’opposizione agli attacchi di Israele nei confronti della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

La pioggia non ferma il corteo Pro Pal di Torino. Sabato pomeriggio circa 500 persone si sono radunate nel capoluogo piemontese, in piazza XVIII Dicembre, per dire ancora una volta no ai continui attacchi di Israele contro la popolazione palestinese della Striscia di Gaza e della Cisgiordania. La manifestazione è stata convocata anche per protestare contro il recente ddl Romeo, che impedirebbe a chi protesta di gridare “Palestina Libera” tacciando di antisemitismo chi lo fa, e contro il referendum sulla magistratura. Si tratta del raduno più grande da quelli che si sono tenuti lo scorso autunno in città. Questo articolo Torino, 500 persone... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, 500 persone al corteo Pro Pal contro il ddl Romeo Articoli correlati A Torino si torna in piazza a sostegno della Palestina: il corteo regionale contro board of peace e ddl RomeoNonostante il meteo avverso si torna in piazza a Torino a sostegno della Palestina “ora che il regime israeliano e USA vogliono annientarla... Leggi anche: Scontri corteo pro-Pal,arresti a Torino Tutti gli aggiornamenti su Torino 500 persone al corteo Pro Pal... Torino, corteo Pro Pal protesta contro il genocidio palestinese e il governo Meloni(LaPresse) La pioggia non ferma il corteo Pro Pal di Torino. Sabato pomeriggio circa 500 persone si sono radunate nel capoluogo piemontese, a ... stream24.ilsole24ore.com Corteo pro Pal a Torino, le notizie in diretta: disagi per il traffico nella zona di Porta SusaSi prepara a partire da piazza XVIII Dicembre il corteo regionale per la Palestina. «Criminale è chi sostiene il genocidio, contro le aggressioni di Usa e Israele», si legge sullo striscione che apre ... torino.corriere.it