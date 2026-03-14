Tommaso Foglia il famoso pasticciere della tv arriva in Brianza per prendere i brianzoli per la gola

Tommaso Foglia, noto pasticciere televisivo, è arrivato in Brianza e si è presentato al centro commerciale Globo di Busnago. La sua visita ha attirato molti clienti che hanno avuto l’opportunità di incontrarlo di persona e di assaggiare le sue creazioni. La presenza dello chef ha suscitato grande interesse tra gli acquirenti, che hanno potuto scoprire dal vivo le sue abilità.

Tommaso Foglia ritorna in Brianza. Questa volta non sotto al tendone di Bake Off Italia (la famosa trasmissione televisiva che da anni viene realizzata ad Arcore), ma al centro commerciale Globo di Busnago. E questa volta non giudicherà le prelibatezze dei concorrenti, ma prenderà i brianzoli per la gola. Dal 27 al 29 marzo al centro commerciale di Busnago arriva “Chocoland”, il villaggio dedicato agli amanti del cacao. Per tre giorni ci saranno espositori e maestri del cioccolato pronti a conquistare i visitatori con le loro squisite dolcezze. Il 29 marzo ci sarà un ospite speciale: il pasticciere Tommaso Foglia che realizzerà dal vivo tavolette di cioccolato decorate, svelando tecniche e segreti del mestiere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati In onore del protettore della gola tutta Italia si fa prendere per la golaCi sono le polpette di Lanzara, in provincia di Salerno; oppure dolci tradizionali preparati con ingredienti come miele, noci, mandorle o frutta... Una raccolta di contenuti su Tommaso Foglia Temi più discussi: Tommaso Foglia, il famoso pasticciere della tv, arriva in Brianza per prendere i brianzoli per la gola; Il dazio storico trasformato in rifugio alpino e altre cose buone a Milano nel weekend dal 6 all’8 marzo 2026; Foglia in Brianza | 3 giorni di cioccolato a Busnago; Premio Emergente 2026 a Monza | focus su Chef Pizza Pastry e Sala. Tommaso Foglia, il famoso pasticciere della tv, arriva in Brianza per prendere i brianzoli per la golaTommaso Foglia ritorna in Brianza. Questa volta non sotto al tendone di Bake Off Italia (la famosa trasmissione televisiva che da anni viene realizzata ad Arcore), ma al centro commerciale Globo di ... monzatoday.it Il pastry chef Tommaso Foglia apre un locale a Milano: quanto costa la sua millefoglie dolce e salataTommaso Foglia, pastry chef diventato famoso come giudice di Bake Off Italia, ha aperto un locale a Milano. Si tratta di una pasticceria che offre delle millefoglie monoporzione dolci e salate: ecco ... fanpage.it Tommaso Foglia, pastry chef diventato famoso come giudice di Bake Off Italia, ha aperto un locale a Milano. Si tratta di una pasticceria che offre delle millefoglie monoporzione dolci e salate. Quanto costano. facebook Una rivisitazione “milanese” del pastry chef giudice di Bake Off Italia, protagonista di “Sfoglia”, la sua prima pasticceria nel capoluogo lombardo. Ecco com'è x.com