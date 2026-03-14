Romulo Togni, ex calciatore e attuale allenatore, ha commentato la situazione del campionato di Eccellenza, sottolineando la crescita del Mezzolara, che guida la classifica, e invitando la Spal a riaprire il campionato. Togni ha evidenziato la forza attuale della squadra di Mezzolara e ha previsto una prossima gara molto combattuta. La Spal, in questa fase, si trova a dover affrontare una sfida importante.

Romulo Togni non era tra quelli che prevedeva una marcia trionfale della Spal in un campionato di Eccellenza che finora è comandato in maniera autorevole dal Mezzolara, la squadra nella quale ha chiuso la carriera da calciatore e intrapreso quella da allenatore. "Sono sincero, mi aspettavo una stagione complicata per l’Ars et Labor – confessa il brasiliano, doppio ex del big match dello stadio Mazza –. Del resto, una società che parte da zero, con una squadra completamente nuova, non può avere vita facile, ed era sbagliato pensare il contrario. Ci vuole una mentalità particolare per giocare in Eccellenza, un campionato che tra l’altro negli ultimi anni è diventato molto più complesso e competitivo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Togni, il doppio ex: "Spal, riapri il campionato": "Mezzolara lanciato, sarà una gara vibrante"

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