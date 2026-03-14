Tobias Demetz | Faccio milioni di views raccontando la vita da eremita di mio zio Ulrich E sogno Hollywood

Un cameriere si rivolge a un cliente chiedendo se è colui che ha realizzato i video di Malga Futura, mentre l’interlocutore risponde confermando. Poco dopo, Tobias Demetz, noto per aver raggiunto milioni di visualizzazioni raccontando la vita da eremita di suo zio Ulrich, rivela il suo sogno di entrare a Hollywood. La scena si svolge in un locale dove si scambiano domande e risposte sulla popolarità online e le ambizioni future.

Il giovane regista e produttore altoatesino è a tutti gli effetti una star digitale per i video e il film "A penny weights more than a soul" in cui racconta la vita dello zio a Malga Futura, 2050 metri senza energia elettrica e acqua corrente. Le prossime tappe? Kenya e il sogno del magico mondo del cinema “Scusa, ma tu sei quello dei video di Malga Futura?”. La domanda la fa un cameriere che ha appena servito al tavolo in cui mi trovo e, a riceverla, è la persona accanto a me. Si chiama Tobias Demetz, ha 24 anni, è di Selva di Val Gardena e, oggettivamente, è una star. Non è un eufemismo, le 75 milioni di visualizzazioni dei suoi video parlano chiaro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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