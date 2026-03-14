Tirreno | 184 km di sfida e festa a Mombaroccio

La quinta tappa del Tirreno-Adriatico si è disputata tra Mombaroccio e le zone circostanti, coprendo 184 chilometri. La corsa ha coinvolto atleti provenienti da diverse nazioni e ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso. La giornata si è conclusa con una festa di pubblico e una gara intensa tra i ciclisti, che hanno affrontato un tracciato impegnativo tra paesaggi della provincia pesarese e urbinate.

La quinta tappa del Tirreno-Adriatico ha trasformato 184 chilometri di provincia pesarese e urbinate in un palcoscenico internazionale, dove la partecipazione popolare ha eguagliato l’intensità sportiva. Mentre il giovane Giulio Pellizzari vede svanire la maglia azzurra di leader per opera del messicano Isaac Del Toro Romero, i piccoli borghi come Mombaroccio dimostrano come lo sport possa diventare motore di visibilità per realtà demografiche fragili. L’evento si è svolto interamente nella provincia di Pesaro e Urbino, partendo da Marotta per concludersi a Mombaroccio, attraversando vallate storiche e superando sedici salite impegnative con pendenze che toccavano il 22%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tirreno: 184 km di sfida e festa a Mombaroccio Articoli correlati Tirreno-Adriatico: 16 salite, 184 km e i big si sfidanoDomani la provincia di Pesaro e Urbino diventa il palcoscenico della quinta tappa del Tirreno-Adriatico, una corsa che si svolge interamente nel... Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone? Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tirreno 184 km di sfida e festa a... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico 2026: Isaac del Toro imbattibile? Tiberi e Pellizzari lanciano la sfida; Mombaroccio Capitale Mondiale del Ciclismo: il 13 Marzo la Tirreno-Adriatico incorona il borgo pesarese; Venerdì 13: da Marotta Mondolfo a Mombaroccio, 184 km ricchi di dure salite.; Marotta/Mondolfo-Mombaroccio: Pellizzari leader, la miglior difesa sarà l'attacco?. Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km (oggi 13 marzo)Diretta Tirreno Adriatico 2026, classifica e streaming video Rai oggi 13 marzo: Michael Valgren vincitore 5^ tappa Marotta-Mombaroccio di 184 km. ilsussidiario.net Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-MombaroccioMichael Valgren (EF Education-EasyPost) ha interrotto un digiuno lungo dal 2021 vincendo la frazione con lacrime di gioia, regalando un trionfo prestigioso alla squadra. Secondo Isaac del Toro (UAE Te ... msn.com Ciclismo, Tirreno Adriatico: quinta tappa a Valgren, Del Toro nuovo leader. Il messicano secondo a Mombaraccio toglie la maglia a Pellizzari. #ANSA - facebook.com facebook The jerseys after Stage 5 Isaac del Toro (UAD) - @socageplatforms Mathieu van der Poel (APT) - @ITAtradeagency Diego Sevilla (PTV) - #trenitaliaregionale Isaac del Toro (UAD) - @CA_Ita #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com