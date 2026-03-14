Tiene il figlio di 2 anni sospeso a testa in giù fuori dal balcone del settimo piano | Volevo educarlo
Una donna nel Torinese ha sollevato il figlio di due anni e lo ha tenuto sospeso a testa in giù fuori dal balcone del settimo piano, dichiarando di averlo fatto per educarlo. L'episodio è avvenuto in un appartamento della zona e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. La donna è stata fermata e portata in commissariato per chiarimenti.
Una donna nel Torinese ha fatto penzolare il figlio di due anni dal balcone per "punirlo" delle sue marachelle. Denunciata inizialmente per tentato omicidio, l’accusa è stata ridotta ad abuso dei mezzi di correzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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