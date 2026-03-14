Durante la partita tra Udinese e Juventus, il centrocampista francese è stato sostituito poco dopo l’inizio della ripresa. Ha subito un pestone al piede da un avversario e non è riuscito a completare la partita. La sua condizione è ancora da valutare, ma ha lasciato il campo anzitempo. La squadra non ha comunicato ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Thuram sostituito dopo poco nella ripresa di Udinese Juve. Il francese ha subìto un pestone al piede da Kelly e non è riuscito a completare la sfida. L’entusiasmo per il vantaggio bianconero è stato macchiato da un momento di grande apprensione per le condizioni di Khéphren Thuram. Mentre la squadra correva per celebrare la rete del compagno, si è verificato un incidente fortuito: il pestone alla caviglia sinistra subito da Kelly durante i festeggiamenti del gol di Boga ha costretto il centrocampista francese a terra, visibilmente dolorante. SEGUI IL LIVE DEL MATCH L’impatto è apparso subito duro, con il difensore che ha involontariamente colpito il piede del mediano bianconero nella foga dell’esultanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram sostituito durante Udinese Juve: le condizioni del centrocampista francese. Ultimissime

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