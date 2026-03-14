Khepren Thuram si è infortunato alla caviglia destra nei primi minuti del secondo tempo durante la partita tra Udinese e Juventus, che si gioca sabato 14 marzo alle ore 20:45. L’atleta ha dovuto lasciare il campo presto, senza completare la partita. La squadra dovrà valutare le condizioni fisiche del giocatore nelle prossime ore.

Un infortunio alla caviglia destra ha costretto Khepren Thuram ad abbandonare il campo nei primi minuti del secondo tempo della sfida tra Udinese e Juventus, prevista per questo sabato 14 marzo alle ore 20:45. Il giocatore francese, già apparso sofferente nella prima frazione di gioco, aveva inizialmente tentato di proseguire la gara dopo aver valutato le proprie condizioni durante l’intervallo. Tuttavia, a quattro minuti dal rientro, ha dovuto lasciare il posto al compagno Koopmeiners. L’impatto tattico dell’assenza forzata. La sostituzione di Thuram non è solo un evento casuale, ma un fattore che modifica radicalmente l’assetto difensivo della squadra ospite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Thuram fuori: infortunio alla caviglia prima del big match

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