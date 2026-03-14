Theodorico Napolitano è un artista noto per il suo lavoro con marmo e acciaio. La sua attività si distingue per l’approccio innovativo nel combinare materiali tradizionali con tecniche moderne. Napolitano crea sculture e installazioni che sfidano le convenzioni artistiche, spingendo i limiti del possibile. La sua produzione si concentra su opere che invitano a riflettere, spesso utilizzando forme astratte e linee pulite.

La maggior parte degli architetti costruisce edifici. Alcuni, invece, preferiscono costruire domande. Theodorico Napolitano, trentadue anni, architetto e artista italo-tedesco, ha scelto di fare entrambe le cose. Laureato al Politecnico di Milano in Architectural and Urban Design, formatosi all’Hcu di Amburgo e alla LaSalle di Barcellona, Napolitano appartiene a una generazione di creativi cresciuti a cavallo fra diverse discipline. Ha affinato la tecnica dell’acquerello ad Amburgo nell’atelier del pittore Uli von Boch. Ha lavorato come direttore artistico con Ryan Mendoza. E ha avuto come interlocutore il gallerista Massimo Minini. Un percorso eclettico, che oggi si traduce in opere capaci di muoversi tra scultura, design industriale e riflessione civile. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Theodorico Napolitano, l’artista che sfida il tempo con marmo e acciaio

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