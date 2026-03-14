Testo Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 The Voice Generations condotto da Antonella Clerici stravincere con una media di 3.233.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 la soap turca Io Sono Farah raduna invece una media di 1.786.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso sigla 650.000 teste pari al 3.5% e, a seguire, lo spin-off Oltre il Paradiso segna 487.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 il film Aquaman con Jason Momoa incolla diverte 843.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 La Pelle del Mondo registra 464.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Quarto Grado calamita 1.101.000 spettatori (8. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - The Voice Generations stravince. Sempre bene Quarto Grado

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