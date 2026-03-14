The Voice Generations le pagelle del 13 marzo | Arisa genuina e super richiesta 8 Nek il coach da battere 8,5

La seconda puntata di The Voice Generations è andata in onda su Rai 1, portando nuovamente sul palco concorrenti di diverse età che hanno mostrato le proprie capacità vocali. Arisa, tra i giudici, è stata descritta come genuina e molto richiesta, ricevendo un voto di 8, mentre Nek, considerato il coach da battere, ha ottenuto un punteggio di 8,5. La trasmissione si concentra sulla voce e sui legami tra i partecipanti.

La seconda puntata di The Voice Generations, lo spin-off del celebre talent show musicale, torna su Rai 1 con la sua formula ormai chiara: al centro c’è la voce, ma anche i legami che uniscono chi sale su quel palco. Cantanti, famiglie, coppie e generazioni diverse che condividono la stessa passione. La serata del 13 marzo, seconda tornata di Blind Auditions, alterna esibizioni emozionanti, momenti molto teneri e qualche siparietto che alleggerisce il ritmo della puntata. I coach si punzecchiano, fanno battute, provano a convincere i concorrenti a scegliere la propria squadra e, in alcuni casi, diventano quasi più protagonisti delle esibizioni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - The Voice Generations, le pagelle del 13 marzo: Arisa, genuina e super richiesta (8), Nek, il coach da battere (8,5) Articoli correlati The Voice Kids, le pagelle del 24 gennaio: Nek stupisce (7), Arisa coach dolcissima (8)Spontaneità, tenerezza, grandi emozioni e qualche risata: sono gli ingredienti che settimana dopo settimana continuano a rendere The Voice... The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8)Il primo appuntamento con le Blind Audition di ‘The Voice Generations’ prende il via sotto la guida di Antonella Clerici su Rai 1. Contenuti utili per approfondire The Voice Generations Temi più discussi: The Voice Generations 2026 - La presentazione di Mariagrazia Di Valentino e Gennaro Gallo - Video; Ascolti tv 6 marzo, vittoria per 'The Voice Generations'; The Voice Generations stasera su Rai 1: le anticipazioni del 13 marzo; The Voice Generations 2026 - La presentazione di Gabriele Pistrin e Luisa Pistrin - Video. The Voice Generations, le pagelle: Arisa sedotta e abbandonata (7), Nek ferisce senza pietà (8), Loredana Bertè dorme (6)La seconda puntata di The Voice Generations è andata in onda tra emozioni, risate e qualche colpo basso. Scopriamo top e flop del talent show condotto da Antonella Clerici ... libero.it The Voice Generations, le squadre alla fine del secondo appuntamento con le Blind AuditionsSeconda puntata di The Voice Generations, condotta da Antonella Clerici, dedicata alle Blind Auditions. La formula è sempre la stessa: i coach, seduti sulle loro celebri poltrone rosse, danno le spa ... msn.com Seconda puntata di "The Voice Generations" con Antonella Clerici. Ancora Blind Auditions, ecco le squadre. - facebook.com facebook Su Rai 1 secondo appuntamento con "The voice generations" x.com