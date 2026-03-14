The Voice Generations in onda su Rai 1 due artiste di Villabate stregano il pubblico con una canzone di Mina

Su Rai 1, durante la seconda fase delle blind auditions di The Voice Generations, due artiste provenienti da Villabate hanno catturato l'attenzione del pubblico interpretando una canzone di Mina. La loro esibizione ha suscitato grande emozione tra gli spettatori presenti in studio e quelli a casa. Le due cantanti hanno mostrato una forte presenza sul palco, ricevendo applausi e consensi immediati.

Rosa Cannizzaro ed Elena Gallo fanno parte della scuderia di The Vocal Academy e, durante la seconda fase delle blind auditions, hanno portato il brano "Vorrei che fosse amore" Grande emozione su The Voice Generations, il celebre talent musicale in onda su Rai 1, durante la seconda fase delle blind auditions. Tra i protagonisti della serata anche Rosa Cannizzaro ed Elena Gallo, che hanno conquistato il pubblico con una performance intensa del brano “Vorrei che fosse amore”, reso immortale dalla voce di Mina. Le due giovani cantanti, entrambe allieve della The Vocal Academy di Villabate, hanno portato sul palco un’interpretazione elegante e ricca di sensibilità artistica, dimostrando non solo qualità vocali importanti ma anche una notevole presenza scenica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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