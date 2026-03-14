Stasera torna su Rai 1 la seconda edizione di The Voice Generations, un talent show che coinvolge quattro coach e mette in competizione tre vincitori provenienti da diverse fasce di età. Il programma si distingue per il suo format innovativo, volto a mettere in relazione generazioni diverse attraverso la musica, e presenta un cast di concorrenti che si sfidano sotto la guida dei coach.

La seconda edizione di The Voice Generations torna in onda stasera su Rai 1 con un format che unisce diverse generazioni attraverso la musica. Antonella Clerici guida l’incontro tra parenti, amici e coppie unite dalla passione canora, mentre i coach Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt e Arisa attendono le esibizioni al buio. Il programma si colloca nel palinsesto serale delle ore 21:30, offrendo una visione familiare del talento musicale italiano. La struttura delle prime tre puntate prevede audizioni cieche dove la scelta dei gruppi spetta ai concorrenti se più sedie si girano contemporaneamente. Ogni squadra vincente sarà composta da tre elementi scelti per formare il proprio team finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Voice Generations: 4 coach, 3 vincitori e legami unici

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