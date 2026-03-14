The Row Malika | il cappotto nero che giustifica il prezzo?

Un nuovo cappotto nero sta attirando l’attenzione per il suo prezzo elevato e il marchio che lo produce. La collezione si chiama The Row Malika ed è disponibile nelle boutique e online. Il capo si distingue per il design minimalista e i materiali di alta qualità, che giustificano, secondo gli slogan del marchio, il costo elevato. La notizia riguarda la sua presenza sul mercato e le modalità di vendita.

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