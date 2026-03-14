test la selva a montecoronaro

Oggi e domani a Montecoronaro di Verghereto si svolge la quarta edizione del ’Test La Selva’. L’evento, dedicato agli appassionati di motori, prevede due giorni di prove e gare lungo i percorsi della zona. Partecipano numerosi equipaggi provenienti da diverse regioni, pronti a sfidarsi tra curve e sterrati. L’area si anima con l’atmosfera tipica delle competizioni motoristiche.

Sarà un fine settimana all’insegna dei motori quello in programma oggi e domani, a Montecoronaro di Verghereto, dove andrà in scena la 4ª edizione del ’Test La Selva’. Uno spettacolare evento dedicato alle auto da corsa e al grande fascino delle competizioni automobilistiche. Per due giorni il valico di Montecoronaro, che svetta a quota 865 tra Verghereto-capoluogo e il borgo di Montecoronaro, diventerà il punto di riferimento per appassionati, piloti, famiglie, offrendo l’occasione di vivere da vicino il mondo delle gare in salita e del rally. A Montecoronaro sono attesi piloti provenienti da tutta Italia, isole comprese, a conferma dell’interesse e del richiamo che la manifestazione sta suscitando nel panorama motoristico nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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