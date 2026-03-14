A quattro turni dalla fine della stagione regolare, il 23° turno di Terza Categoria è iniziato ieri sera al “Raffi” con la partita tra Royal Dallas e Terrinca, entrambe in campo alle 21 sotto le luci artificiali. La sfida ha visto le due squadre confrontarsi in una serata di calcio che chiude il programma della giornata.

A quattro giornate dal termine della regular season, il 23° turno di Terza Categoria si è aperto ieri sera sotto la luce artificiale del “Raffi“, dove alle 21 si sono affrontate Royal Dallas e Terrinca. Un anticipo che ha dato il via alla decima giornata di ritorno, ricca di sfide importanti sia per la vetta sia per la corsa ai playoff. I riflettori della giornata sono puntati sul derby tra la capolista Monti (58 punti) e i cugini del Filattiera (23), in programma oggi alle 15. Una gara che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi, ma soprattutto una formazione — quella allenata da mister Balloni — che sta dominando il campionato con continuità e autorevolezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza Inzia la volata finale. Riflettori su Monti-Filattiera

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