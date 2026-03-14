Nella 23ª giornata di campionato di Terza categoria, si sono affrontate Villa Basilica e Lido in uno scontro diretto, mentre si è disputato anche il derby tra Retignano e Sporting Forte. Sono queste le sfide che hanno caratterizzato il turno nel girone B, portando a un confronto tra le squadre in lotta per punti importanti in classifica.

In Terza categoria siamo giunti alla 23ª giornata di campionato (8ª di ritorno nel girone B di Lucca e 10ª dopo il giro di boa invece in quello unico di Massa Carrara ) e sarà un turno sempre “formato spezzatino“ con gare spalmate dagli anticipi del venerdì sera fino ai psoticipi del lunedì sera con l’intermezzo clou del sabato pomeriggio odierno. Girone lucchese. Ieri sera si è giocato l’anticipo Non ho una lira Viareggio-Lucca Ovest (a Capezzano). Il "match-clou" odierno è senza dubbio il derbyssimo versiliese tra il Retignano e lo Sporting Forte dei Marmi: è la partitissima dei tanti ex. e si gioca alle 15.30 in terra stazzemese, al “Macchiarini-Ricci“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria Scontro diretto Villa Basilica-Lido. E spicca il derbyssimo Retignano-Sporting Forte

Articoli correlati

Terza categoria Turno interno per Retignano e Stiava. Alle 14.30 il derby Lido-Sporting Forte al “Benelli“In Terza categoria siamo alla 17ª giornata che nel girone B di Lucca equivale alla 2ª di ritorno mentre in quello unico di Massa Carrara è la 4ª dopo...

Terza categoria Sporting Forte in finale di Coppa. In campionato oggi spicca Lido-Lucca OvestIn Terza categoria mercoledì sera si sono giocate le semifinali della Coppa provinciale: nel derby versiliese al “Martellini“ lo Sporting Forte dei...

Contenuti e approfondimenti su Terza categoria Scontro diretto Villa...

Argomenti discussi: Calcio: Terza categoria. Impresa Stiava. Ok Lido, Montagna e Marina.

Terza Categoria, giornata interlocutoria: continua il testa a testa a distanza Morianese – San VitoNel girone A perde terreno la Trebesto con il pari nel big match con il Lammari. Nel B a valanga Pappiana e Lido di Camaiore, cade il Villa ... luccaindiretta.it

Terza categoria - Gironi A» e B»: risultati, gol e classifiche. Continua il duello San Vito-Morianese, cade il Villa BasilicaEcco risultati, gol e classifiche della ventiduesima giornata. Nel girone A continua il duello San Vito e Morianese, mentre, ... msn.com