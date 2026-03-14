Terrorismo esplosione davanti a una scuola poco fa | cosa succede

Nella notte tra giovedì e venerdì, un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha provocato danni alla struttura. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno analizzando le cause dell’esplosione. La polizia ha già avviato le verifiche sul luogo per raccogliere elementi utili alle indagini.

Una esplosione ha colpito una scuola ebraica ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo quanto riferito dai media olandesi, la deflagrazione ha provocato danni all’edificio, senza causare feriti. L’episodio si è verificato nelle ore notturne, quando la struttura era presumibilmente vuota. L’area interessata è stata messa in sicurezza per consentire le verifiche e i rilievi necessari, mentre i primi accertamenti hanno confermato la presenza di danni materiali compatibili con un’esplosione. La sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, ha dichiarato che l’accaduto potrebbe configurarsi come un attacco mirato contro la comunità ebraica. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Terrorismo”, esplosione davanti a una scuola poco fa: cosa succede Articoli correlati Attacco ad Amsterdam: esplosione davanti a una scuola ebraica. Spunta la pista del terrorismo sciitaMentre il Medio Oriente brucia sotto i raid americani, l’onda d’urto del conflitto raggiunge l’Europa. Leggi anche: Federica Torzullo, trovato un corpo poco fa: cosa succede Linea di Confine - E3: Inchiesta parallela | Italiano Una selezione di notizie su Terrorismo esplosione davanti a una... Temi più discussi: TERRORISMO – Da Oslo a Liegi, cresce l’allerta - Moked; Attacco antisemita alla sinagoga di Liegi; Esplosione davanti all'ambasciata USA a Oslo: la polizia indaga su terrorismo; Esplosione nella notte davanti alla sinagoga di Liegi, danni all'edificio. Esplosione davanti a muro di sinagoga ad Amsterdam, la sindaca parla di terrorismoLa notte scorsa ad Amsterdam si è verificata un’esplosione contro il muro esterno di una scuola ebraica nel quartiere di Buitenveldert. 31mag.nl Attacco ad Amsterdam: esplosione davanti a una scuola ebraica. Spunta la pista del terrorismo sciitaMentre il Medio Oriente brucia sotto i raid americani, l’onda d’urto del conflitto raggiunge ... msn.com Toninelli (Ispi): propaganda e obiettivi dell’Iran sono molto diversi da quelli dell’Isis. Area destabilizzata, ora è più difficile il dialogo fra molti Paesi e Israele Leggi l'articolo #terrorismo - facebook.com facebook Saggezza di Cavo Dragone (Rep): Sahel, Libia e Sudan mostrano come terrorismo, jihadismo e Russia possano saldarsi in una sola crisi che preme sull’Europa. La risposta militare non basta per evitare che le crisi si alimentino a vicenda. Piano Mattei Un te x.com