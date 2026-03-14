Terremoto al largo delle Eolie

Alle 19.25 si è verificato un terremoto al largo delle isole Eolie, nel tratto di mare tra le coste del Messinese. La scossa ha avuto una magnitudo di 3.0 e si è sentita nella zona circostante, senza segnalazioni di danni o feriti. La terra ha tremato nel mare, coinvolgendo un’area di mare aperto al largo delle isole.

Il sisma di magnitudo 3.7 è stato avvertito anche lungo la costa tirrenica Torna a tremare il Messinese. Alle 19.25 si è verificato un terremoto al largo delle Eolie. La scossa, di magnitudo 3.5, è stata localizzata in mare aperto a una profondità di 21 chilometri. Ad avvertirla anche la popolazione che risiede lungo la costa settentrionale della Sicilia. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo delle coste calabresi e siciliane Leggi anche: Terremoto: due lievi scosse nel mare del Gargano all’alba Magnitudo 2,8 e 2,3: la minore al largo delle Tremiti Onde spaventose: il ciclone Harry scarica la propria furia sulla costa ionica Una selezione di notizie su Terremoto al largo delle Eolie Temi più discussi: Terremoto profondo al largo delle coste campane, ML 5.9, 10 marzo 2026; Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km; Terremoto Napoli 10 marzo 2026: magnitudo 5.9 e profondità record; Terremoto di magnitudo 5.9 al largo della costa campana. Terremoto: scossa di magnitudo 3.7 al largo delle isole EolieUna scossa sismica di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv alle ore 19,25 al largo delle isole Eolie, con epicentro a 21 km di profondità. Il terremoto è stato localizzato dalla sala operativa d ... msn.com Scosse di terremoto al largo isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7MESSINA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 èstata registrata, alle ore 19:25, dall’Istituto nazionale diGeofisica e Vulcanologia, nell’arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di ... msn.com Nuovo terremoto in provincia di Messina, in Sicilia, a Filicudi. Magnitudo 2.9. Ecco qui i dettagli - facebook.com facebook Mappe effetti #terremoto zona #Golfo di #Napoli e #Capri ( #Napoli) del 10-03-2026 00:03:49 ML: 5.9 x.com